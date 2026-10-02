Ondate di calore estreme, mari bollenti, fiumi ai minimi: ecco l’estate da ‘record’ del 2026

ROMA – L’estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme e condizioni di secco, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico “molto forte” alla fine della stagione. In gran parte dell’Europa, e in particolare nell’Europa occidentale, sono state osservate temperature dell’aria superficiale ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature superficiali da record o vicine ai record. Anche i fiumi di tutta Europa hanno registrato i flussi estivi più bassi degli ultimi trent’anni. Questi sono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare, da terra e mare dell’Unione europea.

Considerando la media dell’Europa occidentale, alla fine dell’estate più calda dell’Europa occidentale si sono registrati 41 giorni di “forte” stress termico, un numero record, cinque in più rispetto al 2003. Per la stessa regione, anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record.

“Il caldo persistente ed eccezionale in tutta Europa ha fatto si che questa fosse la terza estate più calda mai registrata nel continente e la più calda mai registrata nell’Europa occidentale“, ricorda Copernicus. Le condizioni estive “sono arrivate particolarmente presto in alcune parti del continente, con la prima grande ondata di caldo che ha colpito ampie zone dell’Europa occidentale alla fine di maggio, e condizioni di caldo eccezionale persistenti per tutta l’estate”, segnala ancora Copernicus.

“Nel 2026 l’Europa ha vissuto un’estate caratterizzata da fenomeni climatici estremi che si sono sommati tra loro. Stress termico da record e condizioni di secco diffuse, flussi dei fiumi eccezionalmente bassi e mari insolitamente caldi si sono verificati contemporaneamente in gran parte del continente”, spiega Samantha Burgess, Responsabile strategica per il clima presso l’ECMWF. “Le conseguenze sono andate ben oltre i record di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana. Con il continuo riscaldamento del clima, eventi come questi sottolineano l’importanza di rafforzare la resilienza di fronte a rischi climatici sempre più interconnessi”, avverte Burgess.

Lo stress termico – un indicatore di come i diversi ambienti termici influenzino il corpo umano, esponendo le persone a gravi rischi per la salute, tra cui il colpo di calore – è stato diffuso in tutta Europa, poiché il 52% del continente è stato esposto a condizioni di intensità pari o superiore a “molto forti” entro la fine della stagione, corrispondenti a temperature percepite di 38 gradi o superiori.

L’Europa occidentale, ricorda Copernicus, ha registrato l’estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003.

Il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell’estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e settembre. Anche la persistenza e l’estensione geografica del caldo sono state notevoli: nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell’Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi, rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025.

Le persistenti condizioni di secco e le ripetute ondate di calore che hanno caratterizzato la stagione estiva europea hanno contribuito a una stagione degli incendi eccezionalmente attiva. Secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, al 2 settembre l’area bruciata nell’Unione europea è stata di quasi il doppio della media del periodo 2006-2025 per quel periodo dell’anno, con un’attività particolarmente estesa in Spagna e Francia.

I dati del Servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS) hanno mostrato che le emissioni da incendi in Europa alla fine dell’estate si sono collocate tra le prime dieci più elevate dal 2003, esponendo milioni di persone a livelli pericolosi di inquinamento atmosferico.

Le condizioni di secco prolungate e severe in tutta Europa hanno determinato l’estate con i flussi dei fiumi più bassi mai registrati nel continente dall’inizio delle rilevazioni dello European Flood Awareness System (EFAS) nel 1992, segnala Copernicus.

Nei mesi di luglio e agosto si sono verificati contemporaneamente flussi minimi record o quasi record in molti dei principali fiumi europei, tra cui il Reno, il Danubio, il Po, la Loira, il Rodano e la Senna. Ciò ha causato gravi disagi a numerosi settori, compreso il trasporto merci, con ripercussioni sulle catene di approvvigionamento, esercitando al contempo una pressione crescente sull’irrigazione, sul raffreddamento dei reattori nucleari, sulla produzione di energia idroelettrica e sulla disponibilità di acqua dolce, mettendo in evidenza lo stretto legame tra il cambiamento climatico e le pertinenti sfide geopolitiche, quali la sicurezza energetica.

Anche i mari europei hanno registrato temperature eccezionalmente elevate per tutta l’estate del 2026. Lungo gran parte della costa atlantica e nel Mediterraneo occidentale e centrale sono state registrate temperature superficiali del mare (SST) record o quasi record. Le SST elevate sono state accompagnate da ondate di calore marine da forti a eccezionali, caratterizzate da periodi prolungati di temperature oceaniche insolitamente calde. Le ondate di calore marine possono intensificare il calore nelle aree costiere adiacenti limitando il raffreddamento notturno e aumentando l’umidità, aggravando così lo stress termico.