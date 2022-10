Perez vince il Gran Premio di Singapore nonostante 5 secondi di penalità

ROMA – Confermata la vittoria di Sergio Perez al Gran Premio di Singapore, nonostante la penalità di 5 secondi ricevuta a fine gara, per non aver rispettato la distanza dalla Safety Car. Il pilota messicano della Red Bull mantiene il primo posto con 2 secondi e mezzo di vantaggio su Charles Leclerc. Sull’ultimo gradino del podio l’altro ferrarista Carlos Sainz. Nel 17esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Marina Bay, la partenza è stata ritardata di un’ora a causa della forte pioggia che è scesa sul circuito cittadino, e allo start il pilota della Red Bull ha superato Leclerc, conquistando la prima posizione che non ha più lasciato, nonostante i tentativi del monegasco. Al quarto e quinto posto si sono piazzate le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, seguite dall’Aston Martin di Lance Stroll. Solo settimo il campione in carica Max Verstappen (Red Bull), che ha commesso troppi errori in gara. Alle sue spalle hanno chiuso Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

LA CLASSIFICA PILOTI:

1) Max Verstappen (Red Bull) – 341 punti

2) Charles Leclerc (Ferrari) – 237

3) Sergio Perez (Red Bull) – 235

4) George Russell (Mercedes) – 203

5) Carlos Sainz (Ferrari) – 202

6) Lewis Hamilton (Mercedes) – 170

7) Lando Norris (McLaren) – 100

8) Esteban Ocon (Alpine) – 66

9) Fernando Alonso (Alpine) – 59

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46

11) Daniel Ricciardo (McLaren) – 29

12) Sebastian Vettel (Aston Martin) – 24

13) Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23

14) Kevin Magnussen (Haas) – 22

15) Lance Stroll (Aston Martin) – 13

16) Mick Schumacher (Haas) – 12

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11

18) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 6

19) Alexander Albon (Williams) – 4

20) Nyck De Vries (Williams) – 2

21) Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0

22) Nicholas Latifi (Williams) – 0

