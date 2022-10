Arriva l’ottobrata a portare un clima mite in Italia

ROMA – La perturbazione numero nove di settembre abbandona definitivamente l’Italia. Alle sue spalle rimonta l’alta pressione di matrice sub-tropicale verso il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro Paese.

LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

La prima settimana di ottobre sarà caratterizzata dalla calma atmosferica. Tempo stabile e clima diurno decisamente mite per il periodo ci accompagneranno per molti giorni: è in arrivo la classica ‘ottobrata’. Le temperature pomeridiane si porteranno ovunque al di sopra della norma, con valori diffusamente intorno alla soglia dei 25 gradi.

DAI BALCANI ARRIVA L’ARIA FRESCA

“Soltanto tra lunedì e martedì, una massa d’aria più fresca affluirà dai Balcani verso il Nord Italia, sul versante adriatico e verso il Sud determinando un temporaneo calo delle temperature che si porteranno su valori più contenuti e prossimi alla norma di inizio autunno; è anche atteso un aumento della nuvolosità che comunque non sarà accompagnata da fenomeni di rilievo”, così si legge nella nota diffusa da Meteo Expert.

CHE TEMPO FA LUNEDÌ 3 OTTOBRE

Le previsioni di Meteo Expert per lunedì 3 ottobre: “Giornata sostanzialmente senza piogge e abbastanza soleggiata, con cielo poco nuvoloso o sereno su gran parte del Nord, lungo il versante tirreno e su buona parte delle Isole maggiori. Nel resto d’Italia nubi sparse a carattere variabile e irregolare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it