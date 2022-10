Amici, Alessandra Celentano sospende ancora Ramon. E Raimondo Todaro difende il ballerino

ROMA – Nervi tesi nel corso della terza puntata domenicale di ‘Amici di Maria De Filippi’. Lo scontro vede ancora protagonisti il ballerino Ramon e la sua maestra Alessandra Celentano. Già la settimana scorsa, la prof di danza aveva sospeso il suo pupillo. Poi erano arrivate le scuse del ragazzo, che aveva scritto una lettera all’insegnante e aveva sottolineato che “sono un ballerino classico e devo sempre tenere un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma mi ritengo diverso da tutti”. Nell’occasione del loro incontro, Ramon aveva anche regalato un costume leopardato ad Alessandra Celentano.

LA NUOVA SOSPENSIONE DI RAMON

Oggi, però, l’insegnante di danza ha deciso di sospendere nuovamente il 21enne ballerino. Alla base della decisione, i consigli dati da Ramon a Ludovica nel corso della settimana. Alessandra Celentano aveva assegnato un compito alla ragazza, un balletto sensuale con una mise che era stata ritenuta poco congrua dal suo professore Emanuel Lo. Ludovica si è confrontata con Ramon, che l’ha spinta a non seguire le indicazioni e a preparare ugualmente l’esibizione, nonché a sfoggiare l’abbigliamento che preferiva.

LE PAROLE DI ALESSANDRA CELENTANO A RAMON

Quando è andata in onda la clip del daily del talent show, è scoppiata la polemica in studio. Alessandra Celentano ha accusato Ramon: “Credo che ti sia montato la testa”. E ha aggiunto: “Forse non sono io il tuo maestro di riferimento“. Quindi la decisione di sospendergli la maglia “in modo che tu possa riflettere e decidere se andare con Emanuel”.

LA REPLICA DI RAMON

Pronta la replica del ballerino: “Leggendo il compito, non ho paura a dirlo, ho pensato che volesse mettere a nudo Ludovica per farle fare una brutta figura. E credo che lo abbiamo pensato tutti quanti”. A quel punto, l’altro insegnante di danza, Raimondo Todaro, si è alzato dalla cattedra e ha incitato il pubblico a sostenere Ramon per il coraggio dimostrato. Nel caos innescato dagli attriti tra Alessandra e Ramon è intervenuto allora anche Rudy Zerbi, che ha preso le parti della collega insegnante e ha accusato Todaro di mancarle di rispetto.

