Ricci: “Renzi sogna la distruzione del Pd, ma ci rigenereremo dall’opposizione”

ROMA – “Sappiamo da tempo che Renzi sogna la distruzione del Pd, ma si sbaglia anche questa volta perché non glielo permetteremo”. Il coordinatore dei sindaci dem, Matteo Ricci, replica su Twitter alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul futuro del Partito democratico. Il leader di Italia viva, ieri a Milano, ha escluso alleanze con il ‘campo largo’ di lettiana memoria. “Non staremo con il Movimento 5 Stelle e il Pd”, ha assicurato Renzi, che poi ha tirato una bordata contro il suo ex partito: “Il Partito democratico come lo abbiamo conosciuto ormai è finito, il congresso lo chiarirà una volta per tutte”.

LEGGI ANCHE: La chiamata di Enrico Letta per resuscitare il Pd? Risponde Bettini

Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’associazione Autonomie Locali Italiane (Ali), spiega: “La sinistra progressista e democratica si può rigenerare dall’opposizione. Mettiamocela tutta, tutti insieme. Combattivi e sorridenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it