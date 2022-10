Oliveira vince il Gp della Thailandia. Bagnaia terzo, ora è a -2 da Quartararo

Crediti foto: Gold & Goose / Red Bull Content Pool

ROMA – Miguel Oliveira ha vinto il Gran Premio della Thailandia, 17esimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota della Red Bull KTM ha preceduto al traguardo le due Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia.

BAGNAIA ACCORCIA SU QUARTARARO

Il pilota piemontese, grazie anche al 17esimo piazzamento di Fabio Quartararo, è ora a soli due punti di distacco dal francese nella classifica generale, quando mancano tre gare al termine del Mondiale. In Top 10 al Gp di Buriram ci sono Johann Zarco, Marc Marquez, Enea Bastianini, Maverick Vinales, Alex Marquez, Jorge Martin, Brad Binder.

LA GIOIA DI PECCO: “È COME UNA VITTORIA”

“Questo terzo posto vale come una vittoria. Sono felicissimo del risultato, devo ringraziare Jack Miller che prima del via mi ha motivato. Non ero mai riuscito a fare così bene con la pioggia, le condizioni erano veramente complesse”. Lo dichiara Francesco Bagnaia, salito sull’ultimo gradino del podio sul circuito di Buriram.

LA CLASSIFICA PILOTI

1 – Quartararo (Yamaha) – 219

2 – Bagnaia (Ducati) – 217

3 – A. Espargarò (Aprilia) – 199

4 – Bastianini (Ducati) – 180

5 – Miller (Ducati) – 179

6 – B. Binder (KTM) – 154

7 – Zarco (Ducati) – 151

8 – Oliveira (KTM) – 131

9 – Martin (Ducati) – 127

10 – Vinales (Aprilia) – 122

11 – Rins (Suzuki) – 112

12 – Marini (Ducati) – 101

13 – M. Marquez (Honda) – 84

14 – Bezzecchi (Ducati) – 80

15 – Mir (Suzuki) – 77

16 – A. Marquez (Honda) – 50

17 – P. Espargarò (Honda) – 49

18 – Nakagami (Honda) – 46

19 – Morbidelli (Yamaha) – 31

20 – Di Giannantonio (Ducati) – 23

21 – Dovizioso (Yamaha) – 15

22 – D. Binder (Yamaha) – 10

23 – Gardner (KTM) – 9

24 – Fernandez (KTM) – 9

25 – Crutchlow (Yamaha) – 3

26 – Bradl (Honda) – 2

