La Giunta Vda lancia una co-progettazione per interventi a favore dei disabili

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 2 ott. – L’obiettivo è sperimentare progetti di vita indipendente e inclusione nella società in favore delle persone con disabilità. Per questo la giunta regionale della Valle d’Aosta ha lanciato un’istruttoria pubblica di co-progettazione per garantire “continuità alle attività già avviate” e “potenziare i servizi e gli interventi in favore delle persone con disabilità” con “una rete di sostegno che le accompagni, insieme alle rispettive famiglie, verso una vita autonoma”.

L’iniziativa fa riferimento alle linee di indirizzo per la sperimentazione di progetti di vita indipendente approvate nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021. L’avviso si rivolge a tutti gli enti del Terzo Settore interessati a gestire in partnership i progetti di vita indipendente e inclusione nella società in favore delle persone con disabilità per 24 mesi, indicativamente dal prossimo 18 dicembre al 17 dicembre 2024.

La modulistica necessaria per candidarsi alla co-progettazione sono scaricabili dal sito della Regione, al link https://www.regione.vda.it/servsociali/default_i.asp. Le domande devono essere presentate entro le 12 del prossimo 18 ottobre.

