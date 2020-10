Gli Uffizi: “In piazza della Signoria due alberi ‘danteschi’, opera di Penone”

FIRENZE – Due alberi che si incontrano e si incrociano: uno con le radici a terra, l’altro verso il cielo, come nell’immagine dantesca. È la scultura firmata da Giuseppe Penone che verrà installata in piazza della Signoria nell’anno dedicato alle celebrazioni dantesche. Lo rivela il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, alla presentazione degli eventi che Firenze dedicherà al sommo poeta nel 2021.

Sempre Penone realizzerà per gli Uffizi una mostra monografica, il cui cuore sarà proprio una opera creata appositamente per la galleria: un altro albero circondato dai versi della Commedia scritti in un tessuto lungo 15 metri. Oltre a Firenze e “alle nostre iniziative con Forlì e Ravenna, abbiamo naturalmente pensato anche alla Toscana. Dunque ci sarà una mostra con Poppi, dove Dante scrisse alcune parti di Purgatorio e Inferno e, ed una a Castagno, il luogo, fortemente simbolico, dove si svolse l’ultima riunione in cui il Poeta pensò di poter ancora tornare a Firenze”. Nella seconda parte del 2021, prosegue, “gli Uffizi, insieme al museo Galileo, realizzeranno un’altra esposizione, dedicata a Dante e al suo rapporto con le scienze: un tema mai affrontato con una mostra dedicata, che riprende la collaborazione tra gli Uffizi e il museo Galileo già sperimentato con grande successo in occasione della mostra recente sul Codice Leicester di Leonardo da Vinci”.