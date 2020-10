Fassino rinviato a giudizio per il Salone del Libro di Torino

ROMA – È stato rinviato a giudizio l’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, in relazione al processo per le presunte irregolarità nella gestione del Salone del Libro e sui conti della Fondazione, tra il 2010 e il 2015. Il processo si aprirà il 17 maggio del 2021. L’udienza preliminare si e’ conclusa oggi e riguardava in tutti 29 imputati. L’ex primo cittadino andrà a giudizio a causa di una presunta turbativa d’asta nel bando di assegnazione relativo al triennio 2016-2018. Dello stesso capo di imputazione risponderà anche l’ex assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi.