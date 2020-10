Tumore seno, Gemme Dormienti lancia ‘La vita vince due volte’

ROMA – Con l’inizio di ottobre- mese della prevenzione del tumore al seno- Gemme Dormienti lancia attraverso i social la sua campagna informativa “La vita vince due volte”, per promuovere una cultura della salute delle donne e della prevenzione oncologica. L’associaizone infatti, ricorda che “solo un’adeguata educazione sanitaria e screening periodici possono tutelare la salute di tante donne”. Per Mariavita Ciccarone, ginecologa e presidente di Gemme Dormienti Onlus, “Ottobre e’ il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tema del tumore al seno e questo è un appuntamento che non si puo’ assolutamente mancare.

Lo diciamo con forza e ci aiuta nel ricordarlo la nostra testimonial Sara Zanier, stupenda attrice, da sempre amica delle Gemme Dormienti e sensibile al tema della prevenzione. Sara ci ha fatto un dono straordinario partecipando come protagonista del video ‘La vita vince due volte’. Si tratta di un piccolo spot, piccolo ma con un grande messaggio rivolto a tutte le donne che mira non solo a prevenire la malattia, ma anche a preservare la fertilità, cioè la possibilità di avere figli dopo la guarigione dal cancro”. Ha spiegato l’attrice testimonial: “Noi donne siamo spesso prese da tanti impegni e mettiamo sempre al primo posto la cura degli altri, a partire dalla famiglia e da tutti gli affetti. Il mese di ottobre ci dà l’opportunità di dare la priorità a noi stesse, mettendo al centro la nostra salute, con un atto di prevenzione che si traduce in un atto d’amore”.

Gemme Dormienti è molto attenta al territorio, alla diffusione capillare del messaggio di prevenzione e grazie ad una partnership con il Municipio VIII, da due anni promuove eventi e opere di sensibilizzazione sull’opinione pubblica per portare avanti il messaggio su “quanto sia importante non mancare gli screening specialistici soprattutto previsti dal Ssn”.

“Mettiamo al primo posto la salute delle donne. Questo il motto della campagna che assieme a Gemme Dormienti lanciamo per il mese di ottobre- ha dichiarato il Presidente del Municipio VIII di Roma capitale, Amedeo Ciaccheri, a proposito della campagna di prevenzione con Gemme Dormienti- Un obiettivo, il nostro, dichiarato fin dal primo giorno del nostro insediamento, mettere al centro la prevenzione, la cura e la salute delle donne”.

https://www.gemmedormienti.com/post/ottobre-all-insegna-della-prevenzione