VIDEO | Il ‘vaffa’ di Mastella a Di Battista: “Leader mondiale dell’idiozia politica”

ROMA – Clemente Mastella non prende affatto bene le parole di Alessandro Di Battista che oggi, nello sferzare i suoi, ha citato l’Udeur tacciandolo di essere stato “un partito buono per la gestione di poltrone e carriere”. E così, in un breve video, Mastella (oggi sindaco di Benevento) gli risponde senza mezzi termini, dicendogliene quattro e soprattutto lanciandogli un unico messaggio: “Vaffa”.

Dice così Mastella: “Voglio dire solo una cosa a Di Battista, una e una sola: ‘vaffa’. Come dicevate voi a Bologna quando vi divertivate con Grillo e con gli altri, ora mi diverto io. Carissimo Di Battista, sei il leader dell’idiozia politica quanto non ce ne è al mondo, sei un grande leader mondiale dell’idiozia e dell’imbecillità politica“.

Subito prima, nel breve video postato su Facebook, Mastella affermava dell’esponente dei 5 stelle: “Questo Robespierre dei miei stivali che non conosce la storia e che invece ha girato il mondo a spese di qualche giornate amico, facendo reportage inutili e noiosi, manifesta l’intenzione di prendersela con i suoi e chiama in causa il mio Udeur. Ebbene, il mio Udeur è una cosa molto seria, a differenza di questi personaggetti senza cultura insignificanti legati loro sì davvero al potere”.