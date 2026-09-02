Europei di Pallavolo, le Azzurre superano la Svezia e volano in semifinale

ROMA – Quattro set per prendersi Istanbul. L’Italia femminile di pallavolo soffre, reagisce e alla Bvv di Brno supera 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23) la Svezia nei quarti di finale degli Europei, volando in semifinale. Una serata non semplice per le azzurre di Julio Velasco, costrette prima a inseguire e poi a trovare, punto dopo punto, il modo per cambiare una partita che la Svezia interpreta senza timori.

LE PROTAGONISTE

Egonu, Antropova e tra le avversarie Isabelle Haak le grandi protagoniste della sfida. Perso il primo set, l’Italia attraversa il momento più delicato nel secondo, giocato sul filo dell’equilibrio e deciso soltanto ai vantaggi. È lì che le azzurre riescono a girare la partita. Ritrovata la parità, la Nazionale cresce, prende il controllo della sfida e completa la rimonta conquistando i due set successivi. Finisce 3-1 con l’Italia che lascia Brno e va a Istanbul.

LA SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA

Per l’Italia arriva così la settima vittoria consecutiva dall’inizio della rassegna continentale, la seconda nella fase a eliminazione diretta dopo il 3-0 inflitto alla Bulgaria negli ottavi. Le azzurre superano nuovamente la Svezia, già battuta in tre set nella Pool D a Goteborg, e possono adesso prepararsi per l’ultimo tratto dell’Europeo.

Per la Nazionale italiana si tratta, tra l’altro, della tredicesima semifinale nella storia ai Campionati Europei. L’ultima risale all’edizione del 2023, quando le azzurre conquistarono un posto tra le migliori quattro superando 3-0 la Francia nei quarti di finale. Per conoscere la propria avversaria, l’Italia dovrà attendere il quarto di finale tra Polonia e Olanda, in programma domani 3 settembre (alle ore 15 italiane) alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul.

DIREZIONE INSTANBUL

Nel pomeriggio di oggi, intanto, la Serbia ha superato 3-0 la Grecia, staccando il pass per le semifinali. Le serbe attenderanno la vincente dell’altro quarto di finale tra Germania e Turchia, in programma domani alle ore 18 italiane, sempre alla Sinan Erdem Sports Hall. Le semifinali sono programmate per il 5 settembre (orario ancora da definire).

Il viaggio verso Istanbul, per le azzurre, comincerà già domani, 3 settembre, in mattina: la Nazionale partirà alle 8 dall’aeroporto di Brno-Turany Airport con un volo charter diretto a Istanbul, con arrivo previsto intorno alle 14.

(photo credit: Federazione italiana pallavolo/ fb)