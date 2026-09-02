Tromba d’aria a Policoro: lidi cancellati, allagamenti, alberi caduti e blackout. “Danni ingenti”

ROMA – Gli stabilimenti balneari di Polidoro, località turistica in provincia di Matera, in Basilicata, non esistono più. Sono stati spazzati via da una violenta tromba d’aria che si è abbattuta oggi pomeriggio, intorno alle 16, mercoledì 2 settembre, sulla località a 50 chilometri dalla città dei Sassi.

Tromba d'aria a Policoro

Il sindaco, Enrico Bianco, ha attivato con ordinanza il Centro operativo comunale di protezione civile (Coc) in municipio, per far fronte a quella che si presenta come una vera e propria emergenza: “Il Coc garantirà assistenza, informazioni e supporto ai cittadini per affrontare ogni eventuale emergenza”, riporta la pagina Fb istituzionale del Comune di Polidoro. “Al momento non si segnalano fortunatamente danni alle persone, mentre sono ingenti quelli alle cose”, prosegue l’amministrazione. Di fatto, dopo il passaggio della tromba d’aria, decine di alberi sono stati abbattuti dal vento in tutta la città e nella zona lido e molti sono caduti sulle auto in sosta.

“SITUAZIONE DISASTROSA AI LIDI”

“Al lido la situazione è disastrosa- spiega la stessa amministrazione- con diversi stabilimenti cancellati dalla tromba d’aria, che ha divelto anche tanti pannelli fotovoltaici e scoperchiato tetti”. E ancora: 2Molti alberi hanno reso impraticabili le strade urbane, distrutta la segnaletica con pali divelti della pubblica illuminazione e cavi elettrici tranciati con conseguenti blackout, che stanno affrontando le squadre dell’Enel”. Le precipitazioni sono state intensissime, con il risultato di causare allagamenti nei sottopassi per il mare. È stata inoltre interrotta l’attività della stazione ferroviaria per gli alberi caduti sui cavi elettrici. Nelle aree rurali sono state danneggiate piantagioni e serre, con danni importanti. “Il sindaco e lo staff tecnico del Comune stanno effettuando sopralluoghi, per la stima dei danni e l’individuazione di eventuali situazioni ancora a rischio”, si riferisce. Per òa giornata di domani resteranno chiusi l’asilo nido, il cimitero e il centro ‘smile’. Sulla stessa pagina Fb sono infine indicati i numeri di cellulare di un funzionario tecnico del comune, del vicecomandante della polizia locale, Domenico Guarino, e infine dello stesso sindaco, per eventuali segnalazioni e richieste di aiuto.

La spiaggia di Policoro dopo la tromba d'aria

DOMANI SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VITO BARDI

La situazione è attenzionata anche da Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata che domani si recherà a Polidoro per un sopralluogo insieme a Carmine Cicala, Assessore regionale alle Politiche Agricole. “La tromba d’aria che nel pomeriggio ha colpito Policoro ha provocato ingenti danni- scrive sul suo profilo social- Ho subito attivato la Protezione civile regionale e sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione. Domani sarò a Policoro per un sopralluogo e per verificare da vicino i danni e gli interventi in corso. La macchina regionale dei soccorsi è pienamente operativa. Grazie a tutti coloro che, in queste ore, stanno lavorando per mettere in sicurezza il territorio. I cittadini di Policoro e le attività colpite non sono sole: la Regione Basilicata è al vostro fianco”.

CASELLATI: VICINANZA ALLA COMUNITÀ DI POLICORO

“La mia vicinanza alla comunità di Policoro e a tutti i territori del Metapontino colpiti dalla violenta tromba d’aria di oggi. Fortunatamente non si registrano feriti, ma sono ingenti i danni subiti dalla città, dagli stabilimenti balneari e dalle aziende agricole. Non lasceremo soli i cittadini e le imprese dopo questo duro colpo. Un sentito ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e alla Protezione civile per il loro tempestivo intervento”. Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali e segretario regionale per la Basilicata di Forza Italia, Elisabetta Casellati.

video credit: raffaele buccolo/tiktok e maurizio bruno/fb

photo credit: Vito Bardi/fb