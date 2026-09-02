Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 2 settembre 2026

L’ALLARME DI TAJANI: “POSSIBILI INFLUENZE RUSSE SUL VOTO”

Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L’allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli Esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. “Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni”, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall’Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici.

LEGGE ELETTORALE, SCONTRO SUL BALLOTTAGGIO

È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l’esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d’Italia restano distanti. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della premier, difende il secondo turno e definisce “incomprensibile” la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è “improbabile ma non impossibile”. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega.

LEGA NORD. GLI EX CHIEDONO IL CONGRESSO E SFIDANO SALVINI

Un nuovo fronte aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti chiede il congresso della vecchia Lega Nord, per “scongelare” il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un’iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze: “Non c’entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini”.

DI BATTISTA DA CUBA: “STO MEGLIO, SABATO SARÒ A ROMA”

Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato all’Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. E’ lui stesso, sui social, a spiegare di sentirli “meglio” dopo “giorni difficili”. L’attivista e reporter ringrazia i medici cubani che “sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”. Viaggerà da Cuba a bordo di un’aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.