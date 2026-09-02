Stasera in tv il live al Circo Massimo di Cesare Cremonini: ospiti e scaletta

Ph. Erika Serio

ROMA – Dopo aver fatto scatenare romani e non lo scorso giugno, Cesare Cremonini si prepara a far cantare il pubblico televisivo. Il cantautore sarà protagonista questa sera su Rai 1 con il concerto “Roma Baby Cremonini Live al Circo Massimo”. L’appuntamento è a partire dalle 21.30 con “Due ore e venti di uno show incredibile”, ha assicurato Cremonini qualche giorno fa su Instagram.

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“Sarà l’ultima volta che mi vedrete su palchi e location di questo tipo, almeno per i prossimi anni”, ha aggiunto il 46enne. “Ho vissuto tutta la vita per arrivare a voi in questo modo, fare performance di questo livello, con un pubblico meraviglioso a supportarmi. Ho lottato e lavorato tanto per arrivare fino a qui. Ma andare oltre vorrebbe dire solo ripetersi e fare una stupida gara dei numeri. Io conosco bene la musica e la sua forza. Il suo ruolo nella mia vita è molto più importante di una carriera”, ha confidato ancora Cremonini.

“Fate vedere a tutti questo spettacolo perché c’è qualcosa di unico dentro. Una pagina bellissima della musica italiana. Noi siamo pronti a scriverne di nuove”, ha concluso l’artista.

Sul piccolo schermo arriverà tutta l’atmosfera che lo scorso giugno i fan hanno vissuto dal vivo. Durante la serata, Cremonini si era esibito con Elisa in “Aurore boreali” e con Jovanotti in “Mondo” e “L’ombelico del mondo”. La sera dopo, quella del raddoppio romano, con Luca Carboni in “San Luca”.

SCALETTA

“ROMA Baby ha una scaletta lunga una vita”, ha sottolineato Cremonini in questi giorni. Ecco le canzoni che ascolteremo.