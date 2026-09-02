“Bianca, scusaci tutti”: Nico Acampora e perché ognuno di noi dovrebbe chiedere scusa sul dramma di Pietralata

ROMA . “Questa non è solo una tragedia della follia, sarebbe troppo facile liquidarla così”: Nico Acampora, founder dei ristoranti PizzAut, in cui il personale è composto in prevalenza da persone autistiche, parla soprattutto come “padre di figlio disabile” sul caso della famiglia di Pietralata, a Roma. I genitori, Luca Abbasciano, 42 anni, e sua moglie Valentina Pambianco, 41 anni, la loro bimba di 5 anni, Bianca, e il cane Theo sono stati trovati pochi giorni fa senza vita nella loro casa e, come confermerebbero le lettere di addio lasciate sul tavolo del salotto, si sarebbe trattato di un gesto estremo di una coppia che non riusciva più ad affrontare la malattia della loro piccola, colpita da una gravissima disabilità e senza speranza di guarigione.

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“UNA FAMIGLIA SPINTA NEL BARATRO DA ISTITUZIONI ASSENTI E BUROCRAZIA”

Acampora scrive perché, dice, non riesce a stare in silenzio di fronte a quello che è successo a Pietralata. E affidato ai social un messaggio che è un pugno al cuore sì, ma anche una risposta ai numerosi interrogativi che una vicenda del genere porta inevitabilmente con sé: una risposta disincantata, durissima, ma pur sempre una risposta. E ripercorre la vicenda: “La piccola Bianca, 5 anni, bimba disabile, è stata uccisa dai suoi genitori, che poi si sono tolti la vita. Nelle dodici lettere d’addio che hanno lasciato c’è una frase che mi devasta come padre, come cittadino, come uomo: ‘Da soli non ce la facciamo’”. Così “Voglio dirlo chiaramente- va avanti- senza girarci intorno e senza la diplomazia dei salotti: questa famiglia non è crollata da sola. È stata spinta nel baratro da istituzioni assenti, sorde e accecate dalle loro burocrazie”.

“LA VERITÀ? IN ITALIA AVERE UN FIGLIO DISABILE È UN LUSSO”

Perché “quando un padre e una madre arrivano a pensare che l’unica “salvezza” per la propria bambina sia la morte, significa che intorno a loro c’è il deserto. Significa che le nostra società e le nostre istituzioni hanno fallito su tutta la linea”. Acampora parla da persona che vive queste situazione continuamente: “La verità, dolorosa e inaccettabile, è quella che sento ripetere ogni giorno dalle famiglie dei miei ragazzi: oggi in Italia avere un figlio con una grave disabilità è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. È un lusso economico, emotivo, psicologico….che nell’isolamento porta alla disperazione”.

“L’ITALIA HA LE MANI SPORCHE DEL SANGUE DI BIANCA E DEI SUOI GENITORI”

E così “I genitori vengono trasformati in caregiver a vita, fantasmi senza diritti, lasciati soli a combattere ogni giorno contro la burocrazia prima ancora che contro la disabilità”. Di qui l’accusa pesantissima: “Un Paese civile non si misura dalle promesse elettorali sui diritti. Un Paese civile si misura da come protegge i più fragili e le loro famiglie”. E ancora: “Oggi l’Italia ha le mani sporche del sangue di una madre, di un padre e di una bimba di 5 anni Bianca- è lo J’accuse più forte- per l’abbandono in cui le istituzioni e la società hanno lasciato lei ed i suoi genitori”. Perché “i genitori non devono avere il terrore del futuro, non devono impazzire pensando al ‘Dopo di Noi'”.

“NON UN GESTO DI FOLLIA MA DI DISPERAZIONE DA ABBANDONO SOCIALE E ISTITUZIONALE”

Sono parole di rabbia, se ne rende conto Acampora e chiede scusa “ma non si può fare finta di niente”. Quindi “non chiamatelo ‘gesto di follia’ per favore- è l’appello- il gesto folle dei genitori è solo la conseguenza, inaccettabile conseguenza”. Piuttosto, “chiamate questo gesto con il suo vero nome, con la sua vera causa: disperazione da abbandono sociale ed istituzionale”.

Perciò “piccola Bianca, ti chiedo scusa a nome di un mondo che non ha saputo proteggerti”, conclude Acampora che non manca di farle una promessa: “Noi continueremo a urlare, anche per te, per la tua mamma ed il tuo papà, perché nessun genitore debba mai più scrivere inascoltato ‘da soli non ce la facciamo’”.

(photo credit: lukoneh3o/X e Nico Acampora/Fb)