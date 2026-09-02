Imola, in carcere una 78enne accusata di aver ucciso il marito a coltellate

IMOLA – È stata arrestata e portata nel reparto infermeria del carcere bolognese della Dozza la 78enne accusata di aver ucciso a coltellate, ieri pomeriggio, nella loro abitazione di via Bellini a Imola, il marito Francesco Mongardi, ristoratore in pensione suo coetaneo. A quanto si apprende la donna, difesa dall’avvocato Gabriele Bordoni, sarebbe affetta da demenza senile, ed è probabile che il pm di Bologna Roberto Ceroni, che ieri era di turno e che sta seguendo il caso, incaricherà un consulente per stabilire se la signora sia capace di intendere e di volere. Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe essere svolta l’autopsia.

A trovare Mongardi- che a quanto risulta soffriva di alcune patologie- riverso a terra e a dare l’allarme è stata, nel primo pomeriggio di ieri, la badante. I Carabinieri sono intervenuti assieme al personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La moglie, invece, è stata trovata sporca di sangue e in stato confusionale.