mercoledì 2 Settembre 2026

La Coppa America a Napoli va già a gonfie vele

Secondo l'Osservatorio Turistico del Comune "a settembre arriveranno 2milioni e 200mila presenze, 600mila solo nei tre giorni (25-27 settembre)

Data pubblicazione: 2-9-2026 ore 14:29Ultimo aggiornamento: 2-9-2026 ore 14:29

ROMA – L’Osservatorio Turistico Urbano del Comune di Napoli “ci dice che nella nostra città a settembre avremo 2milioni e 200mila presenze, 600mila solo nei tre giorni (25-27 settembre) di Coppa America. Cifre importanti, che ancora una volta ci impegnano a dare il massimo e a mostrare quanto la nostra città sappia essere accogliente”. Lo ha annunciato l’assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato intervenuta, a Palazzo Santa Lucia, a margine della conferenza stampa presentazione dell’evento Campania Wine.

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