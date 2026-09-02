La Coppa America a Napoli va già a gonfie vele

ROMA – L’Osservatorio Turistico Urbano del Comune di Napoli “ci dice che nella nostra città a settembre avremo 2milioni e 200mila presenze, 600mila solo nei tre giorni (25-27 settembre) di Coppa America. Cifre importanti, che ancora una volta ci impegnano a dare il massimo e a mostrare quanto la nostra città sappia essere accogliente”. Lo ha annunciato l’assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato intervenuta, a Palazzo Santa Lucia, a margine della conferenza stampa presentazione dell’evento Campania Wine.