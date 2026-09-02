Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 2 settembre 2026

NEPAL. 65MILA COLPITI DALL’ALLUVIONE, 22MILA SONO MINORENNI

Ammontano a 65mila le persone che in Nepal pagano il prezzo della devastante alluvione dello scorso 26 agosto. Tra loro più di 22mila minori. A dare l’allarme è tra gli altri l’Unicef, che chiede aiuti anche per assistere 2.600 bambini con meno di cinque affetti da malnutrizione grave, e per le 10.500 donne in gravidanza e in allattamento. Il crollo di un ghiacciaio al confine col Tibet ha generato un’ondata di acqua, ghiaccio e fango che ha travolto tutto: case, ponti, strade, scuole, ospedali. Tremila i dispersi e mille i morti confermati. “Il Nepal emette meno dello 0,01% di gas serra eppure è tra le prime vittime del cambiamento climatico”, ha denunciato il ministro degli Esteri Shisir Khanal, chiedendo che il mondo “si unisca per il clima”.

NIGER. NIAMEY, ALTA TENSIONE DOPO LA RIVOLTA DEI MILITARI

La situazione è “totalmente sotto controllo”: lo ha detto il presidente del Niger, il generale Abdourahamane Tiani, dopo gli scontri a fuoco nella capitale Niamey seguiti alla rivolta di alcune unità dell’esercito.

Il capo di Stato è tornato sui fatti della settimana scorsa durante un colloquio al telefono con l’omologo algerino Abdelmadjid Tebboune. Quando gli scontri erano ancora in corso, l’Algeria aveva inviato quattro aerei da combattimento a sostegno del governo di Tiani. A supportare le autorità di Niamey sono stati anche paramilitari russi. La versione di Niamey è che la rivolta sia stata favorita da “ingerenze esterne”: sul banco degli accusati la Francia, ex potenza coloniale che in Niger è stata di recente privata di diritti di sfruttamento minerario.

EBOLA. IN R.D. CONGO OLTRE 6MILA CASI, LIBERA INVECE L’UGANDA

Hanno lasciato sulle proprie gambe l’ospedale di Beni, cinque pazienti dichiarati guariti da ebola. Una notizia, che non basta però a dissipare le preoccupazioni seguite all’ultimo bilancio aggiornato dal ministero della Salute sui casi di contagio: oltre 6mila, mentre i morti ammontano a quasi 3mila. Non rallenta insomma l’epidemia di febbre emorragica proclamata a metà maggio, che per l’Organizzazione mondiale della sanità rischia di diventare la più letale dopo quella che tra il 2014 e il 2016 causò 11mila morti in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Complice anche il fatto che l’epicentro della malattia sia nell’est colpito dal conflitto armato che provoca fame, sfollamenti e isolamento delle comunità. Bene invece l’Uganda, dichiarata “ebola-free” al termine dei 42 giorni consecutivi di vigilanza in cui non sono stati riportati nuovi casi. L’ultimo risaliva al 16 luglio.

MO. RUBEO: NETANYAHU ATTACCA A GAZA GUARDANDO A VOTO OTTOBRE

Si starebbero riducendo le chance dell’attuale coalizione del governo israeliano di essere riconfermata alle legislative del prossimo 27 ottobre, ma il premier Benjamin Netanyahu continua a ordinare intensi raid su Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso. Ancora morti, tra cui due bambini, nei raid del primo settembre, che a Gaza City sono durati 35 minuti consecutivi. La caporedattrice del Palestine Chronicle Romana Rubeo: “Netanyahu vuole sopravvivere fino a novembre dimostrando di aver comunque raggiunto qualcosa. Credo fortemente che non sia stato raggiunto un bel niente dal punto di vista strategico. Quindi in questo momento mira a ‘campicchiare’, continuando a massacrare la popolazione di Gaza, forte anche – e va detto forte e chiaro – di una società civile che premia chi continua a massacrare i palestinesi e l’annichilimento di Gaza”.