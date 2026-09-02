mercoledì 2 Settembre 2026

Von der Leyen: “Europa e Nato, aumenteranno la pressione sulla Russia”

La presidente della commissione Ue: "A Lipsia attacco perpetrato da agenti russi"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 2-9-2026 ore 13:50Ultimo aggiornamento: 2-9-2026 ore 14:46

ROMA – “Ci riuniamo oggi per discutere dell’attacco della Russia a Lipsia. Si è trattato di un attacco con materiali di grado militare, perpetrato da agenti russi sul suolo dell’UE. Non lo tollereremo. Europa e Nato non si limiteranno a mantenere la nostra pressione sulla Russia. La aumenteremo”. Lo scrive su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

LEGGI ANCHE: Drone esplosivo a Lipsia, la Germania accusa la Russia. Mosca: “Risponderemo all’azione anti-russa”
LEGGI ANCHE: Tajani: “La Russia potrebbe provare a condizionare il voto anche in Italia”
LEGGI ANCHE: Germania, esplosione alla stazione di Augusta: trovato un probabile secondo ordigno

WADEPHUL (ESTERI): MINACCE RUSSIA NON CI INTIMIDISCONO

“Grazie, caro Antonio, per la solidarietà. L’Europa non si farà intimidire dalle minacce ibride della Russia. Germania e Italia sono unite nella difesa della nostra sicurezza, della nostra libertà e della nostra democrazia”. Così il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, rispondendo a un messaggio del suo omologo italiano, Antonio Tajani. La comunicazione è stata diffusa sul social X.

Leggi anche

Autobus coinvolto in un incidente stradale in Egitto, almeno 21 morti nel Sinai

di Redazione

VIDEO| “Usa come Satana”, l’Iran accusa: raid americano a una festa di matrimonio, muoiono 5 persone

di Vincenzo Giardina

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia