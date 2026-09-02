Von der Leyen: “Europa e Nato, aumenteranno la pressione sulla Russia”

ROMA – “Ci riuniamo oggi per discutere dell’attacco della Russia a Lipsia. Si è trattato di un attacco con materiali di grado militare, perpetrato da agenti russi sul suolo dell’UE. Non lo tollereremo. Europa e Nato non si limiteranno a mantenere la nostra pressione sulla Russia. La aumenteremo”. Lo scrive su X la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

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WADEPHUL (ESTERI): MINACCE RUSSIA NON CI INTIMIDISCONO

“Grazie, caro Antonio, per la solidarietà. L’Europa non si farà intimidire dalle minacce ibride della Russia. Germania e Italia sono unite nella difesa della nostra sicurezza, della nostra libertà e della nostra democrazia”. Così il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, rispondendo a un messaggio del suo omologo italiano, Antonio Tajani. La comunicazione è stata diffusa sul social X.