Aversa, la carcassa di un pitbull abbandonata in strada: denunciato il titolare della ditta di cremazione

NAPOLI – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di un’impresa, operante nell’Agro aversano, che svolge prevalentemente attività di cremazione e smaltimento di carcasse di animali domestici. L’indagine è partita dal rinvenimento, da parte di alcuni medici veterinari dell’Asl, della carcassa di un cane di razza pitbull abbandonata sul suolo. Il ritrovamento è avvenuto in seguito alla denuncia presentata dalla proprietaria dell’animale al Nucleo carabinieri Forestale di Marcianise.

La donna ha riferito di aver affidato i resti del proprio cane alla ditta per il regolare smaltimento, scoprendo successivamente che tale procedura, secondo quanto emerso dalle indagini, non sarebbe stata eseguita. Particolarmente significativo il fatto che la carcassa sia stata rinvenuta a poca distanza dall’abitazione della proprietaria.

Al termine degli accertamenti, il titolare dell’impresa è stato denunciato per illecita gestione e smaltimento di rifiuti speciali. Nei suoi confronti è stata inoltre applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente, in quanto l’azione illecita sarebbe stata commessa utilizzando un autocarro della stessa ditta.

I resti del cane sono stati sottoposti a sequestro sanitario da parte dell’Asl Veterinaria di Marcianise. L’animale sarà sottoposto ad accertamenti autoptici all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, che dovrà fornire ulteriori elementi utili a chiarire le circostanze della morte e dell’abbandono.