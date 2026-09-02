mercoledì 2 Settembre 2026

Autobus coinvolto in un incidente stradale in Egitto, almeno 21 morti nel Sinai

Inizialmente si era parlato di 16 vittime, poi il numero è stato aggiornato. Sono ancora ignote le cause

Data pubblicazione: 2-9-2026 ore 12:57Ultimo aggiornamento: 2-9-2026 ore 12:57

ROMA – Almeno 21 persone sono morte in un tragico incidente che ha coinvolto un bus in Egitto. Il mezzo stava viaggiando sulla strada Dahab-Nuweibaa, nel governatorato del Sinai meridionale. Tra le vittime anche 10 persone provenienti dalla Giordania, 28 invece i feriti. Inizialmente si era parlato di 16 vittime, poi il numero è stato aggiornato.

Sono ancora ignote le cause dell’incidente. Sul posto sono arrivate 20 ambulanze per prestare il primo soccorso ed evacuare i feriti. Il veicolo trasportava complessivamente 43 persone, tra cui 22 giordani.

“A nome del governo esprimo al ministro degli Esteri Badr Abdelatty e al governo egiziano le mie più sentite condoglianze per il tragico incidente accaduto questa mattina sulla costa orientale del Sinai che ha coinvolto un autobus provocando almeno 16 morti e vari feriti”, ha commentato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nel messaggio si aggiunge: “Domani sarò in Egitto per ribadire la nostra amicizia e approfondire la collaborazione politica ed economica tra i nostri Paesi”. Domani al Cairo è in programma il Forum imprenditoriale Italia-Egitto.

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di Redazione

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