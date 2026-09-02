Germania, esplosione alla stazione di Augusta: indaga la polizia

notizia in aggiornamento

ROMA – Un’esplosione è stata avvertita questa mattinaintorno alle 5, nella stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Secondo quanto riporta la Bild, un oggetto ancora non indentificato, sarebbe esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato traumi acustici a causa della deflagrazione, ha dichiarato la polizia, ma non è ancora chiaro quante persone siano rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Ufficio di Polizia Criminale della Baviera (LKA). “Alla stazione centrale, il binario 1 e l’edificio della stazione sono chiusi. Tutti gli altri binari non sono chiusi. I passeggeri possono accedere alla stazione attraverso l’ingresso sud e nord”, scrive la polizia su X.

+++ Update 08:00 Uhr +++



Die Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV bestehen weiterhin.



Am Hauptbahnhof sind Gleis 1 und das Bahnhofsgebäude gesperrt. Alle anderen Gleise sind nicht gesperrt. Passagiere kommen über den Süd- und Nord-Eingang in den Bahnhof. https://t.co/kGSYj68940 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026

UNA GIOIELLERIA TURCA IL PROBABILE OBIETTIVO

In un secondo aggiornamento la Bild ha fatto sapere che ad esplodere sarebbe stata una bomba a mano, di fronte una gioielleria turca. L’obiettivo da colpire quindi, potrebbe non essere la stazione ferroviaria come ipotizzato inizialmente. La polizia sta indagando ora su possibili legami tra l’esplosione e la criminalità organizzata.