mercoledì 2 Settembre 2026

Germania, esplosione alla stazione di Augusta: indaga la polizia

Un oggetto ancora non indentificato, sarebbe esploso nel passaggio interno di un edificio

Data pubblicazione: 2-9-2026 ore 8:26Ultimo aggiornamento: 2-9-2026 ore 9:26

notizia in aggiornamento

ROMA – Un’esplosione è stata avvertita questa mattinaintorno alle 5, nella stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Secondo quanto riporta la Bild, un oggetto ancora non indentificato, sarebbe esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato traumi acustici a causa della deflagrazione, ha dichiarato la polizia, ma non è ancora chiaro quante persone siano rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Ufficio di Polizia Criminale della Baviera (LKA). “Alla stazione centrale, il binario 1 e l’edificio della stazione sono chiusi. Tutti gli altri binari non sono chiusi. I passeggeri possono accedere alla stazione attraverso l’ingresso sud e nord”, scrive la polizia su X.

UNA GIOIELLERIA TURCA IL PROBABILE OBIETTIVO

In un secondo aggiornamento la Bild ha fatto sapere che ad esplodere sarebbe stata una bomba a mano, di fronte una gioielleria turca. L’obiettivo da colpire quindi, potrebbe non essere la stazione ferroviaria come ipotizzato inizialmente. La polizia sta indagando ora su possibili legami tra l’esplosione e la criminalità organizzata.

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