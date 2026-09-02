mercoledì 2 Settembre 2026

Di Battista: “Sono stati giorni difficili ma sto meglio, parto da Cuba venerdì”

L'ex esponente M5s tornerà venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 2-9-2026 ore 7:55Ultimo aggiornamento: 2-9-2026 ore 7:55

ROMA – “Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”. Lo scrive sui social Alessandro Di Battista, che aggiunge: “Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”. E conclude. “P.S. Da anni ho deciso di ‘sfruttare’ gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l’Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall’altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui. Grazie a tutti per l’affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato”.

Leggi anche

Scarcerato perché ‘dispiaciuto’ per gli abusi su una 13enne e un’altra donna. Nordio invia gli ispettori a Torino. Meloni: “Chi lo spiega alla famiglia”

di Redazione

Paura a Palermo: incendio al centro commerciale Conca d’Oro. Il crollo del tetto divorato dal fuoco

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia