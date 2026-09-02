mercoledì 2 Settembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 2 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 2-9-2026 ore 7:41Ultimo aggiornamento: 2-9-2026 ore 7:41

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

L’amore torna in primo piano, a questo punto resta solo l’attività che costa un po’ di più per investimenti fatti di recente, si può prendere qualcosa in più in futuro.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Notizie da fuori, telefonate, messaggi importanti, bisogna battere il ferro finché è caldo, incontri di lavoro, giornata utile, oggi molti ascolteranno le tue parole.




Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Devi recuperare un sentimento, un amore, tra oggi e domani arriverà una bella notizia e anche tu ti sentirai meglio. In generale stai vivendo una fase di grande costruzione, incarichi importanti per chi si è dato da fare nel passato.




Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Scelte forzate, un cambio di lavoro, per qualcuno dall’anno scorso addirittura di casa o di ambiente. Sarà necessario stare in contatto con persone che ti piacciono, movimentare il pomeriggio ed evitare qualsiasi discussione. In amore qualche incertezza affiora.



Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Buono il lato sentimentale, con dei dettagli che apprezzi molto. Esperimenti di lavoro, nati di recente, possono portare lontano…




Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Bene il lavoro e il commercio. E’ tempo per le coppie di lunga data di fare scelte per la vita, nuovi incontri favoriti.





Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore non sembri soddisfatto o c’è una lontananza da colmare. Le tue idee sono buone, ma sbagli a proporle in modo estremamente perentorio.



Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Chi ha una storia che va avanti da tempo, vara grandi progetti che possono riguardare persino convivenze o figli. In questi giorni chi ha un’attività che permette di guadagnare più o meno a seconda delle circostanze, potrà ricevere qualcosa in più.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata emozionante, impulsiva, interessante. Le coppie in disaccordo trovano buone soluzioni.




Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata ottima per le iniziative di grande respiro, per le transazioni finanziarie, per tutte le questioni di ordine legale. E’ tempo di legalizzare una unione, è il momento giusto per farlo.




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La ripresa è pomeridiana, ma al mattino potresti essere in ritardo su tutto. Sii accorto in amore perché la giornata può portare duri confronti.




Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Pausa di riflessione che riguarda l’attività. Qualche piccolo punto di vista diverso in coppia o in famiglia, modi di approcciare che partono da premesse contrapposte: serve dialogo e diplomazia.








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