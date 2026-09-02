Meteo, le previsioni di mercoledì 2 settembre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione diminuisce temporaneamente. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Da segnalare soltanto una maggior instabilità, associata a qualche veloce temporale, sui rilievi del Triveneto e localmente pure su quelli del Sud. Venti deboli, temperature grossomodo stazionarie.

NORD

Sulle nostre regioni la pressione diminuisce temporaneamente, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte stabile, ma a tratti parzialmente soleggiato. Da segnalare soltanto una maggior instabilità, associata a qualche acquazzone, sulle Alpi del Triveneto. Venti deboli, mari generalmente poco mossi. Temperature grossomodo stazionarie. Temperature: Valori massimi attesi tra i 28 e i 32°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

In questa giornata, nonostante la pressione sia in modesta diminuzione, non ci saranno precipitazioni. Il tempo sarà parzialmente soleggiato quindi con un cielo che si potrà vedere irregolarmente nuvoloso. I venti soffieranno con intensità debole da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Temperature che non subiranno variazioni degne di nota. Valori massimi compresi tra i 29 gradi di Ancona e i 35 di Roma.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione che garantisce un’atmosfera stabile. Il cielo sarà poco nuvoloso quasi ovunque. Soltanto sui rilievi, nel corso delle ore pomeridiane, potranno verificarsi isolati acquazzoni. I venti soffiano debolmente da direzioni variabili renderanno i mari generalmente calmi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Temperature: Valori massimi attorno ai 30-32 gradi su gran parte delle città.