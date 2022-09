‘Athena’ di Gravas a Venezia 79, una moderna tragedia greca nella banlieu

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – La terza giornata della 79esima edizione del Festival del Cinema si è aperta con una storia d’amore e di cannibalismo diretta da Luca Guadagnino e con ‘Athena’ di Romain Gravas (dal 23 settembre su Netflix), figlio di Costa Gavras e apprezzato autore di videoclip per artisti come M.I.A., Jay-Z, Kanye West e molti altri. Al centro della storia la vita di tre ragazzi travolta dal caos, poche ore dopo la tragica morte del fratello minore, avvenuta in circostanze poco chiare.

“L’idea è stata quella di girare una moderna tragedia greca, che parte da una fratellanza interrotta a cui seguono rabbia, tristezza e dolore. Elementi che si propagano per il quartiere Athena. Volevamo raccontare una storia intima che potesse ‘infiammare’ la nazione”, ha raccontato Gravas in conferenza. L’azione, tra fiamme, esplosioni, violenza incontrollata ed euforia, si svolge in una banlieau pronta a combattere per ciò che ritiene giusto contro la polizia. “La tragedia greca mi affascina da sempre. Qui l’abbiamo tradotta in immagini per creare un’esperienza cinematografica immersiva. Volevamo che il pubblico provasse le stesse emozioni dei protagonisti e che vivesse in tempo reale le loro azioni, senza lasciare il tempo per pensare a cosa accadrà dopo“, ha dichiarato Gravas. Il film “non vuole essere politico, non vuole dare un messaggio. Il nostro tentativo – ha proseguito il regista – è stato quello di creare un film che superasse la realtà per renderlo atemporale. Poi, certo, ci sono sempre forze nell’ombra che spingono per la guerra e i mezzi per raggiungere lo scopo non sono mai pubblici”.

Nel cast Dali Benssalah (Abdel), Sami Slimane (Karim), Anthony Bajon (Jérôme), Ouassini Embarek (Moktar) e Alexis Manenti (Sébastien).

