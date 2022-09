L’Amerigo Vespucci a Reggio Calabria per il 50esimo dei Bronzi di Riace

REGGIO CALABRIA – La nave scuola della Marina militare italiana, Amerigo Vespucci, sarà ancorata al porto di Reggio Calabria, il 5 e il 6 settembre. La sua presenza è stata richiesta dall’Amministrazione comunale, in occasione degli eventi promossi per il 50esimo dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, esposti al Museo archeologico nazionale reggino. Durante la permanenza potrà essere visitata da cittadini e turisti.



L’Amerigo Vespucci è l’unità navale più anziana in servizio nella Marina militare italiana, varata il 22 febbraio 1931, e rappresenta l’orgoglio nazionale sui mari di tutto il Mondo. Gli orari di visita previsti sono, dalle 11:00 fino alle 15:30 di lunedì 5 settembre e dalle 10:00 fino alle ore 13:00 di martedì 6 settembre.

BRUNETTI: “UN ONORE OSPITARE LA NAVE PIÙ ANTICA DELLA MARINA MILITARE”

Nell’occasione l’Amministrazione comunale reggina supporterà le operazioni di imbarco e sbarco dei visitatori aprendo al pubblico la struttura del mercato ittico, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale marinai d’Italia di Reggio Calabria e delle associazioni di Protezione civile, che assicureranno accoglienza ed assistenza ai visitatori. “Un onore per noi poter ospitare l’unità navale più antica e prestigiosa della Marina Militare italiana – ha spiegato il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti – un’occasione, che abbiamo condiviso con i massimi vertici della Marina militare, per rendere omaggio ai Bronzi di Riace nell’anno del loro anniversario. Ed un’opportunità per cittadini e turisti di visitare questo gioiellino di tecnologia, varata ormai quasi cento anni fa e divenuta nel tempo un vero e proprio simbolo dell’attività di servizio dello Stato Italiano per la sicurezza della propria comunità”.

