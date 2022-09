Morta la bambina di 5 anni ricoverata per Covid al Bambino Gesù

ROMA – “Ho ricevuto la notizia dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale Bambino Gesù, con cui siamo stati in costante contatto, dell’avvenuto decesso della piccola bambina calabrese Sofia di 5 anni. Purtroppo, nonostante tutti gli interventi compreso il trasporto in emergenza, la piccola non rispondeva alle terapie. Ai familiari e alla comunità di Serra San Bruno va tutta la mia vicinanza e quella del Servizio sanitario regionale. Quando avvengono eventi così tragici, è per tutti noi un grande dolore”, dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

La piccola è arrivata all’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza il 24 mattina “con un quadro di epatopatia acuta ma non aveva patologie pregresse“. Successivamente è stata trasferita con volo salvavita dell’Aeronautica Militare all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stata ricoverata in terapia intensiva (TI) in condizioni critiche.

