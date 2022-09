+Europa a Trieste dice “no grazie”: con questi alleati non facciamo campagna elettorale

Trieste – “Il gruppo +Europa Trieste, in disaccordo con la strategia di alleanze decisa dai vertici nazionali del partito, ha deliberato la sospensione di qualsiasi attività politica fino al 31 dicembre 2022, fatte salvo inversioni di rotta nel posizionamento politico di +Europa o l’apertura di una fase di ascolto e confronto tra gli organi di governo del partito, i gruppi territoriali e gli iscritti”. E’ la decisione diffusa in una nota del gruppo +Europa di Trieste dopo un’assemblea straordinaria in cui è stata decisa la non partecipazione alla campagna elettorale a supporto di +Europa per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

IL PASSO INDIETRO PER IL MALCONTENTO DELLA BASE DOPO LE ALLEANZE PER IL VOTO

All’assemblea infatti è stato espresso pressoché unanimemente, continua la nota, il “malcontento innescato dalla scelta della segreteria di abbandonare il progetto di una lista d’ispirazione liberaldemocratica autonoma, in favore invece di un’alleanza disomogenea con movimenti che fanno riferimento a culture politiche diverse, in alcuni casi distanti e spesso avversarie su temi molto significativi”. Poche settimane fa, inoltre, proprio per protestare contro l’alleanza di +Europa con il Pd, e l’abbandono della federazione con Azione, si era dimesso il coordinatore del gruppo triestino Alessio Briganti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it