Milan, Giroud positivo al tampone. Ibrahimovic si avvicina al rientro

ROMA – Il Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo al Covid dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio. “Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario – prosegue la nota del club rossonero – Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”. Nella vittoria per 4-1 contro i sardi, l’attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea, era stato grande protagonista con una doppietta.

Intanto, prosegue l’avvicinamento di Zlatan Ibrahimovic al rientro in campo: il centravanti ha segnato due gol e un assist in partitella a Milanello. Il quasi 40enne svedese è assente dallo scorso 9 maggio, quando contro la Juventus si è infortunato al ginocchio. Con la positività di Giroud, i tifosi si augurano che Ibra sia pronto per la sfida contro la Lazio del 12 settembre, dopo la pausa per le nazionali.