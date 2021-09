Chiusa la funivia per manutenzione, a Chamois si arriva solo in fuoristrada

AOSTA – A causa della manutenzione straordinaria programmata, in occasione del ventesimo anno di esercizio, la funivia Buisson-Chamois sarà chiusa da lunedì 6 settembre a sabato 27 novembre e poi di nuovo al termine della stagione invernale.

La funivia è l’unico servizio per raggiungere il comune di Chamois, il più alto della Valle d‘Aosta, che non è raggiunto da una strada carrozzabile e dove non circolano automobili.

La Regione, che esercita il servizio di trasporto pubblico locale con la funivia, e il Comune di Chamois hanno organizzato un servizio di trasporto alternativo per collegare Buisson di Antey-Saint-André al capoluogo di Chamois, e viceversa. Il servizio sarà svolto con un fuoristrada, lungo la strada poderale tra Chamois e La Magdeleine. La prima corsa in discesa parte alle 7 da Plan-des-Avaz di Chamois e arriva alle 7.20 al piazzale Beurt-de-Fond di La Magdeleine; alle 7.30 c’è la coincidenza con la navetta che porta a Buisson. In salita il servizio inizia alle 7.30 da La Magdeleine e arriva alle 7.50 a Chamois. Le corse sono ogni ora (in salita dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 19, in discesa dalle 7.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 19.30). Per utilizzare il servizio sostituivo della funivia, la prenotazione è obbligatoria almeno due giorni prima del trasporto, telefonando al numero 349.6883293 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. È previsto un servizio di reperibilità serale e notturna, dalle 20 alle 7 del mattino, in caso di urgenze.