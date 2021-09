Ferragnez, dalla lite paparazzata alla romantica sorpresa per i tre anni di matrimonio

ROMA – Anche i belli e felici litigano. Il settimanale ‘Chi‘ ha paparazzato una lite furibonda tra Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da quasi 25 milioni di follower, e il marito Fedez. I due, sullo yacht di Diego Della Valle, sembrano proprio aver perso il controllo. Deve essere successo qualcosa “che scatena in lui una rabbia furibonda e che fa esplodere lei in lacrime- scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini-. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano”. Un’immagine totalmente diversa da quella che siamo abituati a vedere sui social, soprattutto su Instagram, dove la coppia appare sempre felice e innamoratissima. La tempesta- che ha fatto preoccupare più di qualche fan- sembra però essere rientrata. Il primo settembre i Ferragnez hanno festeggiato i tre anni di matrimonio, e, per l’occasione, il rapper ha organizzato una romantica sorpresa per la moglie, commossa.

LA SOPRESA DI FEDEZ PER L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Qual è la sorpresa romantica? Una nuova canzone scritta per lei, intonata su una piattaforma galleggiante sul Lago di Como. L’influencer ha dedicato più post al romantico gesto, commentando: “Non trovo ancora le parole”.

Una delle frasi della canzone scritta da Fedez per Chiara Ferragni e canta per lei sul Lago di Como, recita: “Litigare con te è meglio del cinema”. Un ottimo tempismo.

IL POST SU INSTAGRAM

Non solo la canzone scritta per lei e l’esibizione sul lago. Fedez ha anche pubblicato un post su Instagram che ha mandato i fan in visibilio. Accanto a diversi scatti del loro matrimonio in Sicilia, il primo settembre del 2018, Fedez ha aggiunto la didascalia: “5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente tre anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”, riferendosi ai due bambini della coppia, Leone nato nel 2018 e Vittoria arrivata nel 2021.