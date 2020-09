Coronavirus, Speranza: “Età media dei contagiati è di 29 anni”

ROMA – “La novita’ sostanziale e piu’ significativa nei numeri che stiamo analizzando nelle ultime settimane e’ il fortissimo abbassamento dell’eta’ media delle persone che sono contagiate. Il nostro sistema di monitoraggio, quello costruito settimanalmente con l’Istituto superiore di sanita’ e le Regioni, ha segnalato negli ultimi sette giorni un’eta’ media dei contagiati di 29 anni”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante un’informativa urgente sull’attuazione delle misure anti-Covid oggi al Senato. “Credo sia un dato assolutamente significativo su cui dobbiamo riflettere- ha proseguito Speranza- anche rispetto alle misure che andiamo a mettere in campo. Mi preme segnalare che non e’ solo un dato italiano ma anche europeo, internazionale, che spiega almeno parzialmente anche la ragione per cui la pressione sulle strutture sanitarie, non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi, e’ comunque molto significativamente inferiore rispetto a quella che abbiamo visto in passato”.