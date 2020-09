VIDEO | Regionali Liguria, Sansa: “Salvini dovrebbe deprimersi, piazze si svuotano”

GENOVA – “C’erano quattro gatti ad ascoltarlo. Non riesce neanche a intendere quello che sta succedendo in Liguria perche’ non fa parte delle sue corde. Stiamo mettendo insieme un tentativo di cambiare completamente la nostra vita, il nostro modo di vedere la regione e il rapporto con la nostra terra, attraverso un movimento che sale dal basso”. Cosi’ il candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa , replica agli attacchi del leader della Lega che ieri, a Genova, ha definito depressi i suoi contestatori per colpa di un candidato come Sansa .

“Salvini, che e’ uomo di partito e che e’ tutta la vita che fa politica, questo non riesce a intenderlo- prosegue il giornalista- se fossi in lui, sarei io a essere depresso: del resto, le piazze si stanno iniziando a svuotare”.