Coronavirus, Salvini: “Ormai è più pericoloso starnutire che spacciare”

GENOVA – “Ormai e’ piu’ pericoloso starnutire che spacciare. Se passeggi per Rapallo e starnutisci, ti guardano come un delinquente, se tocchi un orologio a qualcuno sul lungomare, dicono ‘pero’ basta che abbia la mascherina’”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, stamattina nel corso di un comizio a Rapallo, in provincia di Genova.