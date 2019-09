Pd-M5S, Barillari: “Voto no, Zingaretti ci ha già fregato in Regione Lazio”

ROMA – “Io voto no perchè Zingaretti ci ha già fregato una volta: accordo ‘sui temi’ Pd-M5S nel marzo 2018. Dopo soli 2 mesi si è comprato 2 voti a destra per avere la maggioranza in aula e ci ha scaricato. Questo è il Pd di Zingaretti…”. Così su twitter il consigliere regionale del Lazio M5S, Davide Barillari.

Il quale in un altro tweet ha scritto anche: “Io voto no perchè qui in Regione Lazio conosciamo molto bene Zingaretti e da 6 anni contrastiamo i suoi impicci nella sanità, la sua battaglia sui rifiuti contro Virginia Raggi, le sue nomine irregolari di dirigenti amici, il suo voltafaccia verso i lavoratori esternalizzati”.