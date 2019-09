BARI – Cercare e riconoscere al solo tatto la plastica che infesta i fondali del mare delle isole Tremiti. Sub per un giorno, il prossimo venerdi’, sara’ il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che con pinne e boccaglio si immergera’ con 10 sub non vedenti, provenienti da tutta Italia e membri dell’associazione Albatros – Progetto Paolo Pinto.

‘Non far finta di non vedere’ e’ il primo appuntamento del genere in Italia.

“Tanti anni fa – ricorda il governatore – quando accompagnai lo stesso gruppo di sub non vedenti a fare immersioni sotto un lago ghiacciato in Piemonte promisi che prima o poi mi avrebbero aiutato a conoscere il mare con il loro sguardo.

E quando ho saputo di questa iniziativa alle Isole Tremiti, uno dei tesori ambientali piu’ importanti della Puglia e d’Italia, ho capito che era giunto il momento di mantenere la promessa. Non potevo far piu’ finta di non vedere”. Alla immersione, che si terra’ alle 17, partecipera’ anche Vladimir Luxuria.