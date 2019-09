Al via i lavori sui binari: a Roma modifiche ai tram 2, 3, 19 e agli autobus

ROMA – Per lavori, serali e notturni, di manutenzione della pavimentazione tranviaria a cura del Dipartimento Lavori pubblici del Comune di Roma, che interesseranno viale Regina Margherita nel tratto tra via Nomentana e piazza Sassari, da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, nella fascia serale, i tram 2, 3, 19 e le linee bus n3d, n3s e 88 saranno interessati da modifiche.

La linea di tram 2, a partire dalle 18.30 e sino al termine del servizio, viaggerà su bus.

La linea di tram 3, invece, dalle 19 circa e sino al termine del servizio, viaggerà su tram tra stazione Trastevere e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia.

La 19, a partire dalle 18.30 e sino al termine del servizio, sarà attiva con tram tra piazza dei Gerani e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e piazza Risorgimento.

Il servizio sostitutivo dei tram 3 e 19 tra Porta Maggiore e Valle Giulia/piazza Risorgimento, sarà svolto con bus denominati ’19-3′.

Le linee bus 88, n3d e n3s, nelle ore e nei tratti di cantiere, transiteranno nella corsia a lato di quella tranviaria.

I DETTAGLI

– LINEA 2: proveniente da piazza Mancini (capolinea esterno corsia tram) – viale Pinturiccchio, via Romano, lungotevere Thaon de Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia (interno corsia tram), piazzale della Marina, via Azuni, via Gianturco, via Vico, piazzale Flaminio, viale Washington, via Fiorello La Guardia, piazzale delle Canestre, inversione di marcia, via Fiorello La Guardia, viale Washington, piazza Flaminio (salita e discesa dei passeggeri), via Vico, via Gianturco, via Azuni, piazzale della Marina (interno corsia tram), via Flaminia (interno corsia tram), piazzale delle Belle Arti, via Flaminia (interno corsia tram), via Chiaradia, viale Tiziano (esterno corsia tram), piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon de Revel, via Longhi, piazza Mancini (capolinea esterno corsia tram).

– LINEE BUS 3-19: DIREZIONE VALLE GIULIA/RISORGIMENTO: Da piazza di Porta Maggiore, piazzale Labicano, viale dello Scalo San Lorenzo (interno corsia tram), normale itinerario tranviario fino a viale Rossini altezza via Bertoloni da dove i bus escono dalla corsia tranviaria, transitando assieme al traffico privato, quindi percorrono via Aldrovandi, poi normale itinerario fino a piazza del Risorgimento. DIREZIONE PORTA MAGGIORE – Da piazza del Risorgimento, normale corsia tranviaria fino a viale dello Scalo San Lorenzo, piazza di Porta Maggiore esterno corsia tram (dove effettuano capolinea). In base alle varie fasi delle lavorazioni, i bus sostitutivi transiteranno fuori dalla corsia tram nel tratto effettivamente interessato dai lavori su viale Regina Margherita (tratto via Nomentana-piazza Sassari).