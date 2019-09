Mare Jonio ancora in mare, scendono in tre per le condizioni di salute: una donna evacuata in barella

L’immagine è tratta dal video di Repubblica.it

ROMA – Quinto giorno in mezzo al mare per la Mare Jonio, nave della ong Mediterranea Saving humans per cui i porti italiani sono chiusi.

Delle 34 persone a bordo, tre sono state portate a terra, a Lampedusa, a causa delle precarie condizioni di salute. Una donna, in particolare, è stata trasbordata in barella su un mezzo della Guardia Costiera perché non più in grado di camminare.

“Qui #MareJonio. Oggi evacuazione medica d’urgenza di una donna e due uomini. Questo è il #DecretoSicurezzabis: non fa scendere i naufraghi sulle loro gambe, ma aspetta che stiano così male da dover scendere in barella. È questo lo Stato che vogliamo?”, ha scritto Cecilia Strada su Twitter.