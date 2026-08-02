VIDEO | Europei di nuoto, Santoro e Pellacani d’oro nei metri sincro

ROMA – Sono campioni del mondo ma la corona europea gli mancava. C’erano andati vicinissimi l’anno scorso ad Antalya, battuti per tre centesimi di punto dai tedeschi Lusi Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel che oggi hanno scavalcato con facilità. Chiara Pellacani e Matteo Santoro dominano la finale del 3 metri sincro misti con 305.85 punti. I campioni iridati di Singapore 2025 collezionano il secondo oro agli Europei di Parigi di tuffi, dopo quello del team event e sono gli unici a superare la soglia dei 300 punti. Medaglia d’argento agli atleti neutrali russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina con 286.17. Terzi i tedeschi a quota 284.19 punti.

“Una gara dominata, però eravamo molto preparati e insieme diamo sempre il meglio di noi” il primo commento di Chiara Pellacani. “Avevo tanta voglia di rifarmi dopo la giornataccia di sabato- afferma Matteo Santoro- Ero abbastanza nervoso, ma con Chiara è tutto più facile. Mi sono divertito molto, nonostante l’ansia: nei primi due tuffi. Mi tremavano le gambe. Con lei devo saltare un po’ meno e facevo fatica a trattenermi”. “Lui per me è un po’ un fratellino, siamo cresciuti insieme”, conclude Pellacani. Santoro e Pellacani sono una coppia ormai entrata nella storia dei tuffi italiani. Cresciuti insieme, legati da un rapporto che va oltre lo sport e che loro stessi definiscono quasi fraterno, i due tuffatori romani di stanza negli Stati Uniti hanno costruito negli anni un’intesa speciale. Dopo l’oro europeo di Budapest 2021, il bronzo di Roma 2022 e l’argento di Antalya 2025, gli azzurri tornano davanti a tutti nella rassegna continentale. La gara inizia subito nel segno degli azzurri. Si parte con l’ordinario indietro carpiato: Pellacani e Santoro ottengono 49.20 punti con una parabola identica. Il secondo tuffo è il rovesciato carpiato che rasenta la perfezione: Pellacani e Santoro vengono premiati con 47.40 punti e chiudono le rotazioni dei tuffi obbligatori al comando con 96.60 punti.

Gli atleti neutrali russi Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina tengono viva la gara e restano gli avversari più vicini. Dopo il secondo tuffo la coppia russa è a 2.40 punti dall’Italia. Il terzo tuffo degli azzurri è il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato: gli azzurri lo eseguono con totale serenità, raccolgono 69.30 punti e sono saldi al comando con 165.90 punti. Gli atleti neutrali russi inseguono con 159.00 punti, a 6.90 lunghezze di distanza. Il quarto tuffo è il triplo e mezzo avanti carpiato. La coppia azzurra conferma sicurezza e qualità, viene premiata con 69.75 punti e sale a 235.65 punti, mantenendo la prima posizione. Dietro, Molchanov e Kuzina provano a tenere viva la sfida: gli atleti neutrali russi sono secondi con 223.17 punti, a 12.48 lunghezze dall’Italia. L’ultimo tuffo è il doppio e mezzo ritornato carpiato. Pellacani e Santoro chiudono alla grande la loro finale: 70.20 punti e un’altra esecuzione di qualità che consegna alla coppia azzurra il titolo europeo nel 3 metri sincro misto.