Stasera una nuova puntata di ‘Noos – L’avventura della conoscenza’: le anticipazioni

ROMA – Cosa avviene nel nostro organismo quando percepiamo un pericolo? Come fa il cervello a riconoscerne uno? L’argomento di copertina di “Noos”, in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1 è la paura. A spiegarne il funzionamento Giorgio Vallortigara, neuroscienziato cognitivo dell’Università di Trento, che illustra cosa succede nel cervello e nel corpo quando qualcosa ci spaventa. Parlando di paura, inevitabile anche il tema del coraggio, considerato la sua forza opposta. Un impulso che spinge a superare l’ignoto, come dimostrano coloro che scelgono gli sport estremi, ben consapevoli del rischio. L’approfondimento vede protagonista Hervé Barmasse, alpinista, guida alpina ed esploratore che racconta ad Alberto Angela come gestisce la paura e come ha sviluppato la capacità di comprendere i propri limiti nel confronto diretto con la natura.

A seguire: può un film campione di incassi come “Buen Camino” di Checco Zalone, influenzare positivamente i dati della prevenzione medica? È ciò che ha riscontrato nell’ultimo anno la Società Italiana di Urologia (SIU) che indica come l’ironia si sia trasformata in uno strumento di potente prevenzione facendo registrare un significativo aumento nel Paese di controlli e visite urologiche. E ancora: con Elisabetta Bernardi si parla di sana alimentazione e del ruolo che svolge lo zucchero nel nostro organismo mentre con il prof. Dario Bressanini il tema è la conservazione e il consumo delle uova. In studio poi l’astrofisica Edwige Pezzulli con nuove curiosità sull’universo ed Emmanuele Jannini che spiega le disfunzioni sessuali. Immancabile la rubrica di Carlo Lucarelli che questa settimana racconta la storia del serial killer Ed Gein, l’uomo che ha ispirato film come “Psycho” e “Il Silenzio degli Innocenti”.

Torna Dario Fabbri con interessanti analisi politiche. Mentre con l’astrofisico Luca Perri si scopre che, nei circuiti motociclistici della Superbike, vengono sviluppate le tecnologie di sicurezza poi trasferite alle moto di serie per salvare vite umane. Restando in tema di sicurezza stradale, il professor Luciano Floridi analizza gli aspetti più controversi legati all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi di controllo video. E ancora, spazio alla paleontologia con un interessante racconto di Alessandro Chiarenza sui dinosauri che vissero sul territorio italiano. Infine, le cellule staminali e l’utilizzo che se ne fa nella cura di diverse patologie. In medicina vengono impiegate per curare tessuti lesi o malattie – come in oculistica, ortopedia per artrosi e tendini, e per le leucemie – e se prelevate dal paziente stesso, azzerano il rischio di rigetto rispetto ai trapianti tradizionali. “Noos – L’avventura della conoscenza” è anche online su RaiPlay.it