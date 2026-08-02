Grave incidente sulla super strada Terni-Rieti: sei persone decedute e ventisei feriti

ROMA – Si aggrava il bilancio delle vittime, che salgono a sei, nell’incidente avvenuto sulla strada statale 79 ‘Ternana’ al km 18,650 nel comune di Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Ventisei i feriti. Coinvolti un pullmann, un camper e 3 automobili. Stando a quanto riporta Rai News, il pullman avrebbe centrato in pieno un camper causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo.

I feriti sono stati trasportati da Ares 118 all’ospedale Gemelli di Roma (elisoccorso – codice rosso), e a Rieti (3 Asi – 1 codice rosso, 6 codici gialli, 3 codici verde). I soccorritori del 118 Umbria hanno trasportato all’ospedale di Terni 3 feriti in codice rosso (di cui uno con elisoccorso purtroppo deceduto in seguito), 3 in codice giallo e 2 in codice verde. Altri 8 feriti trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno. Il triage sul posto è stato coordinato dai soccorritori intervenuti con l’automedica di Ares 118. Intervenuta anche la Protezione Civile. Alla biglietteria presso le Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.

A causa dell’incidente, Anas fa sapere che il traffico è deviato agli svincoli Colli sul Velino/Piediluco in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.