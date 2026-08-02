domenica 2 Agosto 2026

Grave incidente sulla super strada Terni-Rieti: sei persone decedute e ventisei feriti

Coinvolti un pullmann, un camper e 3 automobili

Data pubblicazione: 2-8-2026 ore 18:19Ultimo aggiornamento: 2-8-2026 ore 20:33

ROMA – Si aggrava il bilancio delle vittime, che salgono a sei, nell’incidente avvenuto sulla strada statale 79 ‘Ternana’ al km 18,650 nel comune di Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Ventisei i feriti. Coinvolti un pullmann, un camper e 3 automobili. Stando a quanto riporta Rai News, il pullman avrebbe centrato in pieno un camper causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo.

I feriti sono stati trasportati da Ares 118 all’ospedale Gemelli di Roma (elisoccorso – codice rosso), e a Rieti (3 Asi – 1 codice rosso, 6 codici gialli, 3 codici verde). I soccorritori del 118 Umbria hanno trasportato all’ospedale di Terni 3 feriti in codice rosso (di cui uno con elisoccorso purtroppo deceduto in seguito), 3 in codice giallo e 2 in codice verde. Altri 8 feriti trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno. Il triage sul posto è stato coordinato dai soccorritori intervenuti con l’automedica di Ares 118. Intervenuta anche la Protezione Civile. Alla biglietteria presso le Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.

A causa dell’incidente, Anas fa sapere che il traffico è deviato agli svincoli Colli sul Velino/Piediluco in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Leggi anche

Nave della Marina italiana abborda una petroliera della ‘flotta ombra’ russa

di Redazione

Mangiò formaggio a latte crudo: addio al piccolo Mattia Maestri

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia