VIDEO | Europei di nuoto artistico, per Pelati e Ruggero argento nel duo tecnico

ROMA – La domenica parigina sorride ai colori azzurri. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero conquistano l’argento nel duo tecnico misto con 229.0092 punti dei quali 130.1842 con gli elementi e 98.8250 di impressione artistica. Pelati e Ruggiero si fermano a 0.6691 punti dai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin (229.0092). Sul terzo gradino del podio ci sono gli atleti neutrali della Russia Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov che totalizzano 215.9201 punti. La coppia bronzo mondiale a Singapore 2025 si mette al collo un’altra medaglia dopo quella di sabato nel duo libero e si migliora rispetto al bronzo continentale di Funchal 2025. La routine “Guarda! È amore” coreografata da Simona Ricotta è quella presentata nella Super Final di World Cup di Toronto, il 19 giugno scorso, ed era valsa anche in quell’occasione l’argento. Una bella routine interpretata con sintonia e determinazione; ogni elemento si inserisce con naturalezza nello sviluppo del racconto. A fare da filo conduttore è, appunto, “Regarde! C’est l’amour”, il brano dell’artista francese Monroe presentato all’Eurovision Song Contest 2026.

Pelati e Ruggiero offrono una notevole modularità espressiva. “Distiamo dall’oro solo sei decimi e quindi ci sta un po’ di rodimento in questo momento– commenta con ironia Lucrezia Ruggiero- però possiamo siamo molto soddisfatti. La coppia sta crescendo gara dopo gara e possiamo essere super soddisfatti. “In acqua ci sentivamo veramente bene- aggiunge Filippo Pelati- si sentiva la complicità. Ecco, abbiamo cercato di trasmetterla anche a tutto il pubblico e ai giudici. Abbiamo migliorato tantissimo l’impressione artistica dall’inizio di quest’anno a oggi”. “Prima ero con Linda Cerruti nel femminile e con Giorgio Minisini nel misto ed ero un po’ la cucciola- l’analisi di Lucrezia Ruggiero- Mi sono ritrovata ad essere la grande, la mamma per Filippo e quasi una coetanea per Enrica: la sfida è più capire come adattare me stessa ai cambiamenti”. “È assolutamente un’ottima partner”, chiosa Filippo Pelati.