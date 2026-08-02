Campi Flegrei, terminato lo sciame sismico. Migliorano le condizioni dei ricoverati

NAPOLI – La direttrice dell’Ingv Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, ha comunicato la chiusura dello sciame sismico alle 11:59 odierne. È questo uno degli elementi comunicati dalla Prefettura di Napoli dove oggi, presieduto dal prefetto Michele di Bari, si è riunito il Centro coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico ed il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, monsignor Carlo Villano, per un aggiornamento sugli interventi dopo la scossa bradisismica di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso con epicentro a Pozzuoli in zona Solfatara. La Asl Napoli 2 Nord ha riferito sullo stato di salute delle 5 persone ricoverate dopo l’evento sismico che risultano in miglioramento. Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco, le cui squadre sono state rafforzate con personale proveniente dai Comandi delle province della regione; ad oggi sono stati eseguiti complessivamente 86 interventi ed altri 130 sono in coda. Tra questi anche la messa in sicurezza della chiesa di San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio da Padova in via Pergolesi a Pozzuoli. Risultano dichiarati inagibili dai Vigili del fuoco 10 edifici e 7 attività commerciali con l’allontanamento di 144 nuclei familiari, la maggior parte dei quali ha trovato autonoma sistemazione. Risultano infatti accolte presso il Palatrincone 88 persone, di cui 17 minori.

La Regione Campania ha anche assicurato l’attivazione del residence dell’Ospedale del Mare e degli ospedali di comunità per l’assistenza alle persone fragili. Ancora, al termine della riunione è stato comunicato che Federalberghi, in convenzione con la Regione Campania, ha messo a disposizione alcune strutture alberghiere. Il Porto di Pozzuoli è in attività già dalla serata di ieri e questa mattina è ripreso regolarmente il traffico marittimo verso le isole di Ischia e Procida. Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata dedicata alla galleria chiusa della Cumana, nella tratta Bagnoli – Torregaveta, per la quale la Regione Campania, attraverso l’EAV, sta predisponendo appositi sopralluoghi per verificare costantemente lo stato della situazione, poiché al momento quella tratta ferroviaria resta chiusa, con un servizio sostitutivo su gomma. Sono state anche avviate le verifiche sugli edifici scolastici di competenza di Città metropolitana presenti sul territorio di Pozzuoli per la programmazione degli interventi da effettuare prima dell’inizio dell’anno scolastico. Dalla Prefettura informano inoltre che proseguono i servizi antisciacallaggio da parte delle forze di polizia a tutela delle abitazioni degli sfollati.