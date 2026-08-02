Tragedia in Perù, aereo turistico precipita a Nazca: 13 morti, tra le vittime 7 italiani

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ROMA – Una grave tragedia aerea ha colpito il sud del Perù, costando la vita a tredici persone, tra cui sette turisti italiani. Un piccolo aereo da turismo è precipitato mentre era diretto verso il celebre sito archeologico delle Linee di Nazca. A bordo del velivolo si trovavano undici passeggeri, un pilota e una guida turistica. Oltre ai sette cittadini italiani, il bilancio delle vittime comprende due turisti spagnoli e due tedeschi, assieme ai membri dell’equipaggio locale. L’Ambasciata d’Italia a Lima si è subito attivata ed è in costante contatto con le autorità peruviane per seguire gli sviluppi della vicenda.

LA DINAMICA DELLO SCHIANTO E L’IPOTESI MALTEMPO

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 locali di sabato (le 20:00 in Italia). Il velivolo era decollato da pochi minuti dall’aeroporto “Maria Reiche” di Pisco ed era diretto verso l’area di Nazca quando ha improvvisamente perso i contatti radio con gli addetti al controllo del traffico aereo.

Le cause del disastro sono in fase di accertamento, ma la pista principale seguita dagli inquirenti riguarda le avverse condizioni meteorologiche. Nelle ore precedenti lo schianto, la regione è stata infatti investita da forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture, incidenti stradali e la temporanea sospensione dei voli in diverse province dell’area.

LE INDAGINI SUL CESSNA DELLA COMPAGNIA AERODIANA

Il velivolo coinvolto è un Cessna Caravan appartenente alla compagnia turistica Aerodiana. Come confermato da César Martínez Elías, membro dei vigili del fuoco di Nazca, l’impatto con il suolo è stato violentissimo e non ha lasciato alcuna possibilità di scampo agli occupanti.

L’ispettore della Direzione Generale dell’Aviazione Civile peruviana (Dgac), William Acosta, ha reso noto che esperti provenienti da Lima arriveranno sul luogo dell’incidente per condurre le indagini sul campo e chiarire le cause dell’impatto.

IL TOUR SULLE FAMOSE LINEE DI NAZCA

Il volo era stato organizzato per consentire ai turisti di effettuare una sorvolata panoramica sopra le Linee di Nazca, uno dei siti archeologici più celebri al mondo. Nell’area del deserto peruviano oltre 13mila linee tracciate sul terreno compongono circa 800 disegni, raffiguranti profili stilizzati di animali come la balena, il pappagallo, il colibrì, il condor, una lucertola di oltre 180 metri e un enorme ragno lungo circa 45 metri.