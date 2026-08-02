L’oroscopo di domenica 2 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Una giornata migliore, goditi questo momento all’insegna del recupero psicofisico notevole. Giornata ideale per capire che cosa vuoi in amore. Attenzione solo con il denaro.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata interessante, buone le situazioni legate a contatti con altre città. L’amore è protagonista, chi si muove avrà soluzioni in arrivo!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Se hai tirato troppo la corda è normale che qualcuno si stanchi. Hai un piccolo problema che ti assilla! C’è stata qualche mancanza in amore.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Vorresti vivere altrove, viaggiare, trasferirti, ma adesso non si può. In amore a te piace soffrire un po’, attenzione a persone troppo lontane.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Potrebbero presentarsi situazioni che possono portarti a discutere: giornata agitata. C’è un velo di amarezza rispetto a ciò che hai vissuto, attenzione a qualche fantasma del passato che può tornare.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Avverti oggi un po’ di stanchezza, leggeri disturbi nell’umore: non perdere la pazienza. Se qualcuno rema contro di te o alcuni rapporti sentimentali non sono facili da gestire, è inevitabile che tu possa arrabbiarti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Sei favorito negli spostamenti e nei contatti. Giornata particolare per la sfera sentimentale, ma ricca anche di soddisfazioni.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
L’amore può tornare protagonista: gli incontri fatti da poco sono importanti. Grandi movimenti e notevoli aperture, anzi vere e proprie nuove vie che ti si prospettano davanti non sono per nulla improbabili.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non sottovalutare amicizie che possono diventare entro poco grandi amori, c’è chi ha fatto o farà un passo importante nella coppia. Preoccupazioni per la famiglia o per la casa sono ormai superate.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Momento di piccoli o grandi ripensamenti. Attenzione a non essere troppo protettivo nei confronti di chi non ricambia con altrettanta dedizione il tuo cuore!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Bisogna evitare qualsiasi tipo di polemica. Chi di recente ha tradito, oppure ha vissuto momenti difficili in amore, ora deve cercare di recuperare tranquillità e serenità interiore. Preoccupazioni da dimenticare.