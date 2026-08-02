Meteo, le previsioni di domenica 2 agosto 2026

ROMA – L’ondata di calore continua a stringere l’Italia in una morsa di afa a tratti opprimente, ma la giornata odierna vedrà un progressivo aumento dell’instabilità pomeridiana a ridosso delle zone montuose. Il quadro meteorologico generale rimane segnato da un clima estremamente caldo, con valori che toccheranno i 39-40 gradi in diverse regioni, a fronte di un rischio cresciuto di temporali di calore lungo la Dorsale e sulle Isole.

MATTINA SOLARE, POI TEMPORALI SU ALPI, APPENNINI E SICILIA

La mattinata si apre all’insegna del tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del Paese, con l’eccezione dell’alta Lombardia — dove si potranno verificare isolati rovesci — e di una diffusa nuvolosità a ridosso dell’arco alpino e del Piemonte.

Nel corso del pomeriggio la situazione cambierà sui rilievi: si assisterà allo sviluppo di locali temporali di calore sulle Alpi occidentali e sui versanti alpini più settentrionali. A differenza dei giorni scorsi, inoltre, aumenterà significativamente il rischio di rovesci temporaleschi lungo l’Appennino centro-meridionale e sui monti della Sicilia, dove i fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità.

VALORI FINO A 40 GRADI: LA MAPPA DEL CALDO EXTREMO

Sul fronte delle temperature, il caldo si manterrà intenso e diffuso. Le massime saranno comprese quasi ovunque tra i 32 e i 38 gradi, ma si registreranno picchi fino a 39-40 gradi in Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna.

In serata è prevista una generale attenuazione dei fenomeni temporaleschi su quasi tutto il territorio, fatta eccezione per qualche residuo rovescio tra l’alto Piemonte e le Prealpi lombarde. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza, salvo locali e improvvise raffiche nelle zone interessate dai temporali. I mari si manterranno calmi o poco mossi.