Esplosione in un’abitazione a Catania, feriti 4 vigili del fuoco

PALERMO – Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti a Catania a causa di una esplosione in un’abitazione di via Carmelo Abate, mentre era in corso un intervento di verifica per una fuga di gas. I quattro feriti, in maniera non grave, fanno parte del distaccamento Nord del Comando provinciale di Catania e sono stati trasportati in ospedale.

Due vigili del fuoco, che hanno riportato lievi ustioni ed escoriazioni, sono stati trasferiti all’ospedale Garibaldi Centro, mentre gli altri due colleghi sono stati trasportati al Cannizzaro. Questi ultimi hanno riportato ustioni di primo e secondo grado ai volti e alle mani. Entrati in codice giallo, sono stati visitati e in seguito dimessi.

