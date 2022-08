Renato Zero, le date dei concerti al Circo Massimo

ROMA – Renato Zero è pronto a festeggiare in grande stile il suo compleanno nella sua amata Roma. Il cantante sarà in concerto sul palco del Circo Massimo il 23, 24, 25 e 30 settembre, giorno in cui festeggerà 72 anni, e l’1 ottobre. Ma non solo. Alle cinque date annunciate, tutte sold out, oggi se n’è aggiunta una sesta: il 28 settembre.

Il live “Zerosettanta” al Circo Massimo celebrerà i 55 anni di carriera di Renato Zero, che ogni sera regalerà ai suoi sorcini uno spettacolo unico, con una scaletta che cambierà di volta in volta e ripercorrerà la sua carriera, sulle note dei più grandi successi del cantante.

